2020-02-29T16:33:27+03:00
Происшествия

22-летнего парня обвиняют в убийстве сожительницы и двух ее детей

Молодой человек уже признал свою вину
Анна СЕМИНА
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Рассмотрение дела состоится в Алтайском краевом судеРассмотрение дела состоится в Алтайском краевом судеФото: pixabay.com
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Заместитель прокурора Алтайского края утвердил обвинительное заключению по уголовному делу 22-летнего жителя Славгорода. Ему придется ответить в суде за убийство сожительницы и ее детей.

Трагедия произошла в ночь на 22 августа 2019 года. Между молодым человеком и его возлюбленной на почве внезапно возникших разногласий возникла ссора, финалом которой стала расправа над девушкой.

- Пытаясь скрыть следы преступления, парень решил убить и ее детей, так как они все видели, - сообщают в прокуратуре Алтайского края.

На стадии расследования молодой человек свою вину полностью признал. Также он заявил ходатайство о рассмотрении дела в общем порядке. Заседание состоится в краевом суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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