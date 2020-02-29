22-летнего парня обвиняют в убийстве сожительницы и двух ее детей

29 Февр. 2020 2020-02-29T16:33:27+03:00

Молодой человек уже признал свою вину

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Заместитель прокурора Алтайского края утвердил обвинительное заключению по уголовному делу 22-летнего жителя Славгорода. Ему придется ответить в суде за убийство сожительницы и ее детей.

Трагедия произошла в ночь на 22 августа 2019 года. Между молодым человеком и его возлюбленной на почве внезапно возникших разногласий возникла ссора, финалом которой стала расправа над девушкой.

- Пытаясь скрыть следы преступления, парень решил убить и ее детей, так как они все видели, - сообщают в прокуратуре Алтайского края.

На стадии расследования молодой человек свою вину полностью признал. Также он заявил ходатайство о рассмотрении дела в общем порядке. Заседание состоится в краевом суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU