2020-03-02T09:11:43+03:00
Общество

Барнаульские общественники оценили обвалившиеся памятники архитектуры

Реставрация требуется шести домам советского неоклассицизма
БОРЗОВ Денис
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Дом на пр-кте Строителей, 21. Фото: Игорь БергДом на пр-кте Строителей, 21. Фото: Игорь Берг
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Ободранные и обвалившиеся фасады горожане нашли прямо в центре. Ремонта требуют жилые дома, признанные образцом и гордостью градостроительной политики Алтайского края середины прошлого века.

Строения на пр-кте Ленина под номерами 58, 67, 73, 85 и пр-кту Строителей, 4 и 21. Эти жилые дома советского неоклассицизма остро нуждаются в реставрации.

- На шести зданиях, признанных культурным наследием Алтайского края, выявлены серьезные обрушения архитектурных элементов, основания балконов, краски и штукатурного слоя. На объектах необходимо срочно провести комплексные восстановительные работы, — подытожил глава общественной организации «Гражданский патруль» по Барнаулу Игорь Берг.

По фактам нарушений правозащитники обратились в комитет по охране объектов культурного наследия Алтайского края.

- Современный центр Барнаула можно с уверенностью назвать произведением архитектурного искусства. Здания строились под руководством профессиональных зодчих, в том числе, из северной столицы. Не случайно этот район нашего города иногда называют «вторым уголком Петербурга», — рассказывает историк, краевед Данил Дегтярев.

Дом на пр-кте Ленина. Фото: Данил Дегтярев

Дом на пр-кте Ленина. Фото: Данил Дегтярев

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ИСТОЧНИК KP.RU

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