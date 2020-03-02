Барнаульские общественники оценили обвалившиеся памятники архитектуры
Ободранные и обвалившиеся фасады горожане нашли прямо в центре. Ремонта требуют жилые дома, признанные образцом и гордостью градостроительной политики Алтайского края середины прошлого века.
Строения на пр-кте Ленина под номерами 58, 67, 73, 85 и пр-кту Строителей, 4 и 21. Эти жилые дома советского неоклассицизма остро нуждаются в реставрации.
- На шести зданиях, признанных культурным наследием Алтайского края, выявлены серьезные обрушения архитектурных элементов, основания балконов, краски и штукатурного слоя. На объектах необходимо срочно провести комплексные восстановительные работы, — подытожил глава общественной организации «Гражданский патруль» по Барнаулу Игорь Берг.
По фактам нарушений правозащитники обратились в комитет по охране объектов культурного наследия Алтайского края.
- Современный центр Барнаула можно с уверенностью назвать произведением архитектурного искусства. Здания строились под руководством профессиональных зодчих, в том числе, из северной столицы. Не случайно этот район нашего города иногда называют «вторым уголком Петербурга», — рассказывает историк, краевед Данил Дегтярев.
Дом на пр-кте Ленина. Фото: Данил Дегтярев
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ИСТОЧНИК KP.RU