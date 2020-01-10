Барнаульские общественники проверили уборку снега на улицах города
Проверка коснулась «заячьих троп» на месте тротуаров и полос автомагистралей. Дороги не прошли контроль качества из-за плохой уборки снега и наледи.
- Вместо тротуаров — заячьи тропы, под снег ушла весомая часть основных автомагистралей. Местами не достает целых полос. Ситуация затрудняет движение общественного транспорта и создает реальную угрозу жизни и здоровью барнаульцев, - пояснил глава «Гражданского патруля» в Барнауле Игорь Берг.
Снегопад в Барнауле закончился 26 декабря. В конце года власти обещали очистить основные магистрали за неделю. Но спустя три недели многие участки так и не очищены. А там, где уборка проводилась, снег просто сгребли на обочины, завалив целые полосы дорожного движения. Такая ситуация наблюдается, например, на улице Юрина.
В ближайшее время разобраться в проблеме должна прокуратура города. Напомним, ранее ведомство проводило собственную проверку, по итогу которой выдало предостережения о недопустимости нарушений закона председателю дорожного комитета и МУП «Автодорстрой».
Участие в рейде приняли волонтеры «Гражданского патруля» и участники интернет-сообщества «Барнаульский электротранспорт».
ИСТОЧНИК KP.RU