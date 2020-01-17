После сердечного приступа Арсений Бородин отказался от алкоголя и стал много читать

Экс-солист группы «Челси» барнаулец Арсений Бородин в недавнем интервью признался, что перенес первый сердечный приступ.

- В аэропорту «Домодедово» у меня случился сердечный приступ. До того момента я пытался идти на какие-то компромиссы в творчестве, но с того самого момента перестал тратить время на какие-то скандалы. Меня спасли врачи экстренной помощи, за что я им бесконечно благодарен. Жизнь поменялась на 180 градусов, - признается артист в интервью YouTube-каналу «КиноТест».

Арсений Бородин .Автор: КиноТест

Конечно же, такого исхода никогда не ждешь от своего организма, но судя по тому, какой образ жизни у Арсения был в годы работы в группе «Челси», это стало логичным следствием.

- Раньше все было по-другому, даже стыдно вспомнить, - продолжает музыкант. - Раньше был рок-н-ролл, ночная жизнь, веселье, алкоголь, постоянные вечеринки, скорые помощи, откачивания перед концертами. Это все страшно – страшно «весело». Но я не могу сказать, что это был не я, это был человек, похожий на меня. Нет. Я не настолько лицемерен. Я достаточно сильный человек, для того чтобы признаться в том, что мне этого хотелось, я так пожил, было классно, весело, осталось много историй, много последствий, но я рад тому, что нашел в себе силы продолжить жизнь более качественно и более интересно, и это здорово.

Как признался артист, он впервые плотно начал заниматься спортом только в 27 лет (сейчас ему 31), полностью отказался от алкоголя, потому что понял, что организм уже не может справляться с бесконечными тусовками и непрекращающейся работы.

- Я выхожу на сцену выступать и понимаю, что еще не отошел со вчерашнего дня, - говорит Бородин. – Встает вопрос: ты либо туда, либо сюда. Нет золотой середины. Сейчас я стараюсь много читать, даже если сил нет, стараюсь максимально себя наполнить, чтобы со мной было, как минимум, интересно, чтобы мое творчество было незаурядным, чтобы моему близкому человеку было со мной интересно. Все-таки я не верю, что можно жить друг с другом и не заниматься саморазвитием. Со мной не может быть рядом девушки, которая не занимается собой. Для меня это ни о чем.

Теперь он старается правильно питаться, соблюдать режим и регулярно ходит в тренажерный зал. При этом нельзя сказать, что работу он «задвигает» на задний план – нет, музыка – это его призвание и главная любовь в жизни. Просто теперь он более сбалансировано подходит к планированию – еще один плюс отсутствия продюсера. Не надо ни под кого прогибаться, делай что хочешь. Самостоятельно он руководит всем процессом с 2013 года, когда завершился контракт с Виктором Дробышем. Он, к слову, позволил ребятам из «Челси» выступать с прежним репертуаром. На тот момент исполнители остались без административного штаба, и все вопросы решали самостоятельно. На подписание договоров приезжали сами, чему заказчики сильно удивлялись. Постепенно появились люди, которые помогали в продвижении и организации концертов. А вот что касается сольной карьеры, то ею полностью занимается сам Арсений, конечно же, не без помощи, но в целом решения принимает лично.

- Я стараюсь заканчивать работу до 7-8 часов вечера. Вчера, к примеру, закончил в девять, но мне нужно было записать песню, потому что сегодня человек улетает. Это просто надо было сделать. Так что сегодня я пораньше приду домой, приготовлю себе ужин. Несмотря на сумасшедшую жизнь людей искусства, я все рано дергаю себя назад. Никаких жертв! Надо просто найти баланс, - говорит Бородин.

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