2020-02-29T08:07:39+03:00
Общество

Сергей Меняйло встретился с губернатором Виктором Томенко

Они обсудили нацпроекты, подготовку к паводку и развитие туризма
Анна СЕМИНА
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Сергей Меняйло прибыл в Алтайский крайСергей Меняйло прибыл в Алтайский крайФото: пресс-службы правительства Алтайского края
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Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло в субботу, 29 февраля, провел рабочую встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

Они обсудили насколько успешно в крае реализуются национальные проекты и поручения президента. В частности в 2019 году региону для этого было выделено 16,4 миллиарда рублей. В 2020-м запланировано еще 22 миллиарда.

Еще одна тема для обсуждения – туристический потенциал края. По неофициальным данным за прошлый год Алтай посетили более двух миллионов туристов.

- Общий объем инвестиций, направленных на развитие предприятий туристической индустрии, превысил 650 миллионов рублей. Состоялось более 50 событийных мероприятий, - отметил в своем докладе Виктор Томенко.

Также, как сообщает пресс-служба правительства, в 2020 году планируется принять новую государственную программу «Развитие туризма в Алтайском крае».

Заключительная тема встречи - актуальные социально-экономические вопросы жизни региона. Наиболее актуальные на данный момент – это подготовка к весеннему паводку и пожароопасному периоду. Также население волнует программа по обращению с ТКО, мероприятия в рамках Года памяти и славы и ряд других вопросов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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