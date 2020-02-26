2020-02-26T13:28:50+03:00
Общество

Эко-фестиваль на Алтае под угрозой срыва

Из-за жалоб активистов проведут проверки
Анна МОСКАЛЕНКО
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Республика АлтайРеспублика АлтайФото: пресс-службы правительства Республики Алтай
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Экологический музыкальный фестиваль «Khan Altay» планируют провести с 20 по 26 июня 2020 года в Горном Алтае у слияния рек Аккем и Катунь в период солнечного затмения. Но активисты составили петицию против этого праздника, которую подписали уже более 6000 человек.

Все дело в том, что фестиваль организуют возле природного парка «Белуха». Масштаб мероприятия предполагает три сцены, туалеты, ярмарки, концерты, световое шоу, кинотеатр под открытым небом. Люди опасаются, что участники только испортят экологическую ситуацию – все вытопчут, будут мусорить, под палатки вырубят лес, загрязнят реку.

Автора петиции, Ирину Дмитриеву, поддержали местные блогеры – такие, как фотограф Светлана Казина и сенатор от Республики Алтай Владимир Полетаев. Им не составило труда вспомнить, чем обернулся предшествующий фестиваль – тем же, что и пророчат сейчас.

Организаторы события считают, что ситуация не так однозначна. В петиции, как они считают, намеренно исказили и упустили многие факты, пишет АиФ-Алтай.

«Запрещение подобных событий может нанести ущерб туристическому сектору региона. Около тысячи состоятельных туристов из других регионов страны и зарубежья ждут данное мероприятие и вносят свой финансовый вклад в его создание, покупают билеты на самолеты, бронируют гостиницы и автомобили. А сейчас им говорят: «Сидите дома, вам здесь не рады!», — возмущаются организаторы.

По закону, проведение подобных мероприятий не запрещается. Помимо этого, ответственные за фестиваль уверяют, что всегда соблюдают правила поведения.

Нашлись согласные и с этой позицией - владелец гостевого дома «Приют романтиков» Иван Павлов утверждает, что был на подобном празднике в 2008 году, и там участники раздельно собирали мусор впервые, наверное, за историю Республики Алтай. Близость места с природным парком и рекой он опроверг.

Будет ли проведен фестиваль, зависит теперь от проверок после жалоб активистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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