Реконструкцию улицы Попова завершат в 2020 году

29 Февр. 2020 2020-02-29T05:47:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Масштабную реконструкцию улицы Попова в Барнауле должны завершить к 1 октября 2020 года. Об этом на днях сообщили во время совещания в администрации краевой столицы.

Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». К ним приступили еще в прошлом году, а уже в этом объект должен быть сдан. Ранее здесь обустроили почти три километра ливневой канализации, вынесли все инженерные сети и произвели обратную засыпку песком.

- В 2020-м предстоит выполнить переустройство сетей водоснабжения и водоотведения, трамвайных путей, контактной сети трамвая, питающих кабелей контактной сети и сетей наружного освещения, обеспечить защиту электрических кабелей, обустроить участок дорожными знаками и дорожной разметкой, построить трёхметровый тротуар вдоль проезжей части и т.д. – сообщают в пресс-службе администрации.

Также согласно контракту помимо ремонта предполагается строительство новой полосы движения на участке от Власихинской до переезда через трамвайные пути с северной стороны и от переезда до улицы Трактовой с южной стороны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Барнауле установят еще несколько камер фиксации нарушений ПДД

По одному комплексу появится в Рубцовске, Бийске и Новоалтайске, а также шесть в Барнауле (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU