В Барнауле установят еще несколько камер фиксации нарушений ПДД
В краевой столице в этом году установят шесть новых камер, которые будут фиксировать нарушения ПДД. Об этом на прошедшей накануне пресс-конференции сообщил начальник краевого управления ГИБДД Вячеслав Перцев.
В 2019 году в Алтайском крае работали 12 передвижных и 88 стационарных комплексов фото - и видеофиксации, сообщает издание «Толк». В этом году их количество немного увеличится. По одному комплексу появится в Рубцовске, Бийске и Новоалтайске, а также шесть в Барнауле.
В краевой столице камеры вскоре установят на участках:
- улица Юрина, 204;
- пересечение улицы 50 лет СССР с улицей Георгиева;
- улица Солнечная Поляна, 7;
- проспект Ленина, 187;
- пересечение проспекта Красноармейского с улицей Партизанской;
- пересечение проспекта Калинина с улицей Ткацкой.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Алтайском крае выросло число погибших в ДТП
В Алтайском крае за 2019 год снизилось число ДТП — с 2901 до 2791 происшествия (3,8%). Уменьшилось число раненых (с 3716 до 3576 человек). А вот число погибших выросло на 15 человек — с 237 в 2018 году до 252 в 2019 году. В 2017 году было 297 погибших (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU