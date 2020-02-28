В Барнауле установят еще несколько камер фиксации нарушений ПДД

28 Февр. 2020 2020-02-28T09:47:04+03:00

Всего в этом году в регионе появится еще девять комплексов

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В краевой столице в этом году установят шесть новых камер, которые будут фиксировать нарушения ПДД. Об этом на прошедшей накануне пресс-конференции сообщил начальник краевого управления ГИБДД Вячеслав Перцев.

В 2019 году в Алтайском крае работали 12 передвижных и 88 стационарных комплексов фото - и видеофиксации, сообщает издание «Толк». В этом году их количество немного увеличится. По одному комплексу появится в Рубцовске, Бийске и Новоалтайске, а также шесть в Барнауле.

В краевой столице камеры вскоре установят на участках:

- улица Юрина, 204;

- пересечение улицы 50 лет СССР с улицей Георгиева;

- улица Солнечная Поляна, 7;

- проспект Ленина, 187;

- пересечение проспекта Красноармейского с улицей Партизанской;

- пересечение проспекта Калинина с улицей Ткацкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU