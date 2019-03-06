2019-03-06T09:46:54+03:00
Происшествия

В Бийске опять "минируют" школы и ТЦ

САПОЖКОВА Александра
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Фото Сергея Кулыгина/"Бийский рабочий"Фото Сергея Кулыгина/"Бийский рабочий"
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В Бийске продолжается череда череда ложных минирований. 6 марта угрозы от "террористов" поступили в два учебных учреждения.

- В гимназию №1 и филиал бийской художественной школы (в 23-м микрорайоне) по электронной почте пришли сообщения о том, что там находятся взрывные устройства, - пишет "Бийский рабочий".

Из зданий проводят эвакуацию сотрудников и учеников.

Накануне, 5 марта, такие же сообщения присылали в офисное здание на проспекте Кирова, 13, и в торговый центр «Лента».

- Содержание писем точно такое же, что и в февральскую волну «минирования», - отмечает издание.

Напомним, в феврале череда угроз от "террористов" прокатилась по Барнаулу и Бийску. Все они оказались ложными.

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Вот такой текст рассылают "телефонные" террористы :

- В вашем здании взрывное устройство. А также в нескольких других районах по всему городу. Времени мало, поэтому советуем поспешить эвакуироваться (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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