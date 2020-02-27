2020-02-27T12:29:31+03:00
Общество

Штрафы за сосульки и парковку на детских площадках ввели в Алтайском крае

Наказание – от 500 до 50 тысяч рублей
Анна СЕМИНА
Поделиться:
За сосульки и снег будут штрафоватьЗа сосульки и снег будут штрафоватьФото: Анна СЕМИНА
Изменить размер текста:

Депутаты АКЗС одобрили законопроект, подразумевающий штрафы за плохую уборку снега, сосульки и парковку в неположенных местах.

Инициатива исходила от БГД. Депутаты преследовали одну цель – повысить эффективность реализации правил благоустройства города. Теперь согласно новым правилам вводится административная ответственность за следующие провинности:

- Невыполнение уборки снега, наледи, обледенения, сосулек с кровель, пандусов зданий (за исключением жилых домов), строений и сооружений, а также перед входами в здания (за исключением жилых домов), строения и сооружения, если эти действия не влекут ответственности, предусмотренной КоАП, - сообщают в пресс-службе администрации города.

Помимо этого теперь штраф грозит и тем, кто припарковал свое авто на газоне, детской или спортивной площадке, а также площадке для выгула животных.

Сумма штрафа для граждан составит от 500 до трех тысяч рублей, для должностных лиц 1-10 тысяч рублей, для юрлиц – 5-50 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Горожанка отсудила у дорожников компенсацию за перелом ноги

Ей пришлось проходить длительное стационарное и амбулаторное лечение (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двух алкоголиков осудили за убийство 77-летней бабушки из-за денег
Полицейский открыл ответный огонь после выстрела из ружья
Штрафы за сосульки и парковку на детских площадках ввели в Алтайском крае
На Алтай-Коксе прошло заседание Союза промышленников региона
Силовики нагрянули с обысками в районную больницу
Машины ушли под воду из-за порыва на водопроводе
Депутатов Андрея Волкова и Ирину Теплову лишили мандатов
Дополнительную полосу построят на Чуйском тракте
На Алтае проведут финал олимпиады Московского техуниверситета имени Баумана
Барнаульская писательница детских сказок провела урок-спектакль для кадетов
Бегунья Полина Миллер стала серебряным призером чемпионата России
«Ростелеком» организовал скоростной интернет в частном секторе Славгорода и Ярового
Мужчина забил палкой свою знакомую и закопал тело в гараже
Почти 12 тысяч преступлений зарегистрировали в Барнауле в 2019 году