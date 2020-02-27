Штрафы за сосульки и парковку на детских площадках ввели в Алтайском крае

27 Февр. 2020 2020-02-27T12:29:31+03:00

За сосульки и снег будут штрафовать Фото: Анна СЕМИНА

Наказание – от 500 до 50 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Депутаты АКЗС одобрили законопроект, подразумевающий штрафы за плохую уборку снега, сосульки и парковку в неположенных местах.

Инициатива исходила от БГД. Депутаты преследовали одну цель – повысить эффективность реализации правил благоустройства города. Теперь согласно новым правилам вводится административная ответственность за следующие провинности:

- Невыполнение уборки снега, наледи, обледенения, сосулек с кровель, пандусов зданий (за исключением жилых домов), строений и сооружений, а также перед входами в здания (за исключением жилых домов), строения и сооружения, если эти действия не влекут ответственности, предусмотренной КоАП, - сообщают в пресс-службе администрации города.

Помимо этого теперь штраф грозит и тем, кто припарковал свое авто на газоне, детской или спортивной площадке, а также площадке для выгула животных.

Сумма штрафа для граждан составит от 500 до трех тысяч рублей, для должностных лиц 1-10 тысяч рублей, для юрлиц – 5-50 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Горожанка отсудила у дорожников компенсацию за перелом ноги

Ей пришлось проходить длительное стационарное и амбулаторное лечение (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU