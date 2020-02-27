Горожанка отсудила у дорожников компенсацию за перелом ноги

27 Февр. 2020 2020-02-27T04:35:40+03:00

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72-летняя жительница Барнаула с помощью прокуратуры добилась от дорожников компенсацию за травму, полученную в результате падения.

Прокурорская проверка показала, что 22 марта прошлого года женщина поскользнулась и упала. В результате она получила травму в виде закрытого перелома левой бедренной кости со смещением отломков, причинившую тяжкий вред здоровью.

- Ей пришлось проходить длительное стационарное и амбулаторное лечение, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

При этом обязанность за содержанием улично-дорожной сети возложена на МБУ «Автодорстрой». Травму же женщина получила в результате неудовлетворительного содержания тротуаров. Суд счел доводы обоснованными и присудил в пользу пострадавшей стороны 350 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Помимо этого судом удовлетворено ходатайство прокурора о вынесении в адрес ответчика частного определения «в связи с выявленными в ходе рассмотрения дела нарушениями требований законодательства».

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ИСТОЧНИК KP.RU