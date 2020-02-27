Силовики нагрянули с обысками в районную больницу

27 Февр. 2020 2020-02-27T11:39:32+03:00

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Представители правоохранительных органов провели обыски в бухгалтерии КГБУЗ «Алтайская центральная районная больница».

Информацию о проверке ИА «Банкфакс» подтвердила и.о. главного врача больницы Людмила Азанова. По ее словам, силовиков интересовали бумаги пятилетней давности.

Обыски и изымание документации произошли еще накануне, 26 февраля. При этом в больнице не смогли уточнить, представители какого именно ведомства к ним нагрянули. Они якобы только «ткнули корочками в лицо» и прошли в бухгалтерию. Оттуда они забрали бумаги 2015 года. Кто именно на тот момент руководил учреждением, неизвестно. Также пока не понятно, что послужило причиной проверки.

Оперативно ответить в Главном управлении МВД России по Алтайскому краю не смогли.

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ИСТОЧНИК KP.RU