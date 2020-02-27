2020-02-27T10:37:42+03:00
Политика

Депутатов Андрея Волкова и Ирину Теплову лишили мандатов

Их осудили за растрату
Анна СЕМИНА
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Андрей Волков осужден за растратуАндрей Волков осужден за растратуФото: Олег УКЛАДОВ
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Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания на сессии 27 февраля лишили мандатов двух своих коллег – Ирину Теплову и Андрея Волкова. Причина – наличие судимости.

Обоих депутатов обвинили в растрате. Так по версии суда Андрей Волков, будучи учредителем управляющей компании, присваивал деньги жильцов многоквартирных домов и собственников нежилых помещений, которые они перечисляли за услуги ЖКХ. Волкова приговорили к пяти годам колонии и штрафу в 300 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу 7 февраля 2020 года.

- За лишение его полномочий проголосовали 58 депутатов, трое не голосовали, - пишет «Толк».

Что касается Ирины Тепловой, то она являлась фигурантом дела о многомиллионной растрате средств ФНПЦ «Алтай». Приговор вступил в силу 13 февраля.

- За лишение ее мандата проголосовали 53 человека, двое воздержались, шесть не голосовали, - также добавляет источник.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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