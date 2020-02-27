Машины ушли под воду из-за порыва на водопроводе
В четверг, 27 февраля, в Индустриальном районе Барнаула произошел очередной порыв на водопроводе.
Авария произошла на улице Малахова, 116. В результате порыва водопровода диаметром 300 миллиметров, зафиксирован выход воды на проезжую часть, из-за чего машины начали тонуть в луже.
- К устранению последствий аварии подключены ООО «Барнаульский водоканал», МБУ «Автодорстрой», управляющие компании «Эталон», «Приглашение». Специалисты водоканала обнаружили повреждение и приступили к работам, - сообщают в пресс-службе администрации города Барнаула.
В зону отключения услуги попали два дома – по улице Малахова, 116 и 50 лет СССР, 13. Из-за выхода воды на поверхность, временно ограничено движение по малой проезжей части улицы Малахова.
- Возобновить подачу воды в домах, а также движение по транспортной магистрали планируется после полного устранения последствий аварии, - также отмечают в администрации.
Правда, сколько по времени займет ликвидация повреждения – не уточняется.
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Как сообщили в пресс-службе городской администрации, повреждение обнаружили на трубопроводе диаметром 250 мм по адресу ул.Малахова, 118 (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU