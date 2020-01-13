2020-01-13T11:13:03+03:00
Происшествия

«Это купель»: в Барнауле из-за крупной аварии затопило дорогу на Малахова

Дорожные службы работают на месте происшествия
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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На этом же участке год назад произошла похожая коммунальная аварияНа этом же участке год назад произошла похожая коммунальная аварияФото: Олег УКЛАДОВ
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Крупная коммунальная авария произошла сегодня, 13 января, в Барнауле. Из-за повреждения на водопроводе вода вытекла на проезжую часть.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, повреждение обнаружили на трубопроводе диаметром 250 мм по адресу ул.Малахова, 118.

- На месте работают сотрудники Барнаульского водоканала. Под отключение попали два жилых дома по ул. 50 лет СССР, 13 и Малахова, 116, а также одно административное здание, - отметили в мэрии.

Во дворе, залитом из-за порыва, работают дорожные службы. Также задействована специальная техника: трактор со щеткой, фронтальный погрузчик, грейдер, самосвал, пескорасбрасыватель. Дорожные службы работают и на дороге, где из-за выхода воды образовалась огромная лужа.

Потом.Инцидент Барнаул / Александр Сайкин

А тем временем барнаульцы не теряют чувство юмора. В принципе, ничего нового:

- Каждый год одно и то же, - пишет Роман Скрябин.

- Это купель, - считает Евгений Лазарев.

- Надо позвать Батюшку и освятить это место, - добавил Максим Аникеев.

К слову, освятить это место не мешало бы. В прошлом году на этом же участке, под мостом, из-за аварии потекла река. Колеса автомобилей буквально скрывались под толщей воды и наледи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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