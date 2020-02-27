Дополнительную полосу построят на Чуйском тракте

27 Февр. 2020 2020-02-27T08:53:04+03:00

Завершить работы необходимо до октября 2021 года Фото: Анна СЕМИНА

Стоимость работ – почти 325 миллионов рублей

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Тендер на капитальный ремонт и строительство полосы движения на Чуйском тракте объявили в Алтайском крае.

Речь идет об участке Чуйского тракта возле поселка Гордеевский в Троицком районе. Стоимость контракта почти 325 миллионов рублей.

- В общей сложности он охватит 12 километров. Капремонт всего отрезка дороги потребует примерно 800 миллионов рублей, - сообщает «Политсибру» со ссылкой на пресс-службу заказчика – Упрдор «Алтай».

Стоимость высока из-за сложного рельефа и расширения проезжей части – здесь должны построить третью полосу. Так как дорога идет на подъем, порой грузовики начинают буксовать, а это создает заторы. Вдобавок ко всему дорога пересекает два моста. Их также следует привести в нормативное состояние.

Заявки на тендер принимаются до 2 марта текущего года. Срок окончания работ – до 20 октября 2021-го.

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ИСТОЧНИК KP.RU