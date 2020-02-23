На Чуйском тракте произошло ДТП с участием четырех иномарок

23 Февр. 2020 2020-02-23T12:17:39+03:00

Пострадали шестеро человек, в том числе два ребенка

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Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП в Красногорском районе. Полицейские выехали на место происшествия для оказания помощи пострадавшим и организации дорожного движения.

По предварительным данным, 23 февраля, около 10:30 на 413-м км «Чуйского тракта» вблизи села Суртайка, 32-летний водитель Volkswagen Passat при движении от города Бийска в сторону Республики Алтай допустил столкновение с автомобилем Lexus RX 330 под управлением 44-летнего водителя. После этого машины «зацепили» Volkswagen Polo (водитель 1963 года рождения) и Nissan Teana (водитель 1977 года рождения).

Место ДТП. Фото: Наталья Лапина

В результате ДТП в медицинские учреждения Бийска и Республики Алтай обратились шесть человек, в том числе два мальчика-пассажира, находившиеся в детских удерживающих устройствах в автомобиле Lexus.

Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП, выясняют все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU