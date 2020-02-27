Барнаульская писательница детских сказок провела урок-спектакль для кадетов
Ирина Цхай, алтайская писательница детских философских сказок, побывала на уроке второклассников в «Барнаульском кадетском корпусе». Она читала свои сказки и разыграла вместе с ребятами театральное представление с помощью кукол и реквизита. Учительница детей рассказала, что школьники были в восторге.
Сочинительница детских сказок говорит, что больше всего ей нравятся инсценировки, в которых участвуют заинтересованные зрители.
- В один миг шумный зритель на галерке превращается в твоего партнера по сцене и становится героем дня – такие моменты запоминаются надолго, - делится Ирина.
Ее книги известны на всю страну, их печатают и в Москве, и в Санкт-Петербурге, она лауреат многих литературных конкурсов. Также писательница не так давно защитила магистерскую диссертацию на тему детского чтения.
Как пишет «Аиф Алтай», Ирина расстроена, что Россия на 31 месте в мире по читательской грамоте среди школьников. Ей кажется, что литературу для детей недооценивают, ведь, как говорил Эйнштейн: «Если вы хотите, чтобы ваши дети были умными, читайте им сказки. Если вы хотите, чтобы они стали ещё умнее, то читайте им больше сказок».
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