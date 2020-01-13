«Зулейха открывает глаза»: топ-20 книг, которые читали барнаульцы в 2019 году

13 Янв. 2020 2020-01-13T12:16:39+03:00

В списке также произведения «Лавр», «Преступление и наказание», «Убить пересмешника»

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Сотрудники алтайской библиотеки им. Шишкова составили рейтинг читательских интересов в 2019 году.

Так, на 1 месте оказалась Гузель Яхина сразу с двумя произведениями - «Зулейха открывает глаза» и «Дети мои». Далее на 2 месте - Евгений Водолазкин с «Лавром», 3 место досталось Алексею Иванову, автору «Тобола. Много званых» и «Тобола. Мало избранных». 4 место принадлежит Дине Рубиной с «Наполеоновым обозом», а пятое - Борису Акунину и его произведению «Не прощаюсь».

Далее следуют:

6 место. Л. Толстой «Война и мир», Ф. Достоевский «Преступление и наказание».

7. В. Шукшин «Рассказы», Д. Гранин «Мой лейтенант»

8. Э. М. Ремарк «Жизнь взаймы», Г. Г. Маркес «Сто лет одиночества».

9. В. Пелевин «Искусство легких касаний».

10. Д. Киз «Цветы для Элджернона», Х. Ли «Убить пересмешника».

11. Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», А. Рэнд «Атлант расправил плечи».

12. С. Кинг «Оно».

13. Б. и А. Стругацкие «Понедельник начинается в субботу».

14. П. Басинский «Лев Толстой: Бегство из рая».

15. Д. Тартт «Щегол».

16. А. Сапковский «Ведьмак».

17. Д. Браун «Происхождение».

18. Н. Абгарян «Люди, которые всегда со мной».

19. Д. Мойес «До встречи с тобой».

20. А. Рубанов «Финист – ясный сокол».

В библиотеке отмечают, что Гузель Яхина, Евгений Водолазкин и Алексей Иванов уверенно закрепились на пьедестале: по итогам 2018 года расклад был аналогичным, только «Ненастье» Иванова в 2019 году вышло из топ-20.

ИСТОЧНИК KP.RU