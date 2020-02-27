2020-02-27T07:19:01+03:00
Спорт

Бегунья Полина Миллер стала серебряным призером чемпионата России

Ее опередила соперница из Москвы
Анна СЕМИНА
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Полина Миллер (фото: Всероссийская федерация легкой атлетики)Полина Миллер (фото: Всероссийская федерация легкой атлетики)
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Алтайская бегунья Полина Миллер стала вице-чемпионом страны в помещении на дистанции 400 метров.

Соревнования проходили в Москве в манеже ЦСКА. Миллер выступала на своей коронной дистанции 400 метров. Ее результат – 52,39 секунды. Полина уступила Антонине Кривошапке (Москва/Волгоградская область), которая, к слову, старше нашей спортсменки на 13 лет!

- Заметно было, что барнаульская бегунья сильно волновалась, этим можно объяснить и предупреждение за фальстарт, полученное Полиной, - пишет «Алтайский спорт».

Напомним, по итогам 2019 года наша легкоатлетка получила приз как лучшая юниорка страны, а ее личный тренер Надежда Клевцова завоевала звание «Лучший тренер по резерву».

Кстати, не обошлось в церемонии чествования и без Сергея Шубенкова. Его признали лучшим легкоатлетом России. В зимнем чемпионате страны, он не участвует.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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