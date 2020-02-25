Хоккеисты Динамо-Алтай завоевали бронзу регулярного первенства

25 Февр. 2020 2020-02-25T04:04:52+03:00

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В регулярном чемпионате первенства Высшей хоккейной лиги хоккеисты «Динамо-Алтай» завоевали третье место. Игра состоялась в праздник – 23 февраля.

- В праздничной атмосфере клуб с берегов Оби завершил выступление в регулярном чемпионате первенства ВХЛ, в последнем матче домашней серии уступив «Челнам» в овертайме -5:6, - пишет «Алтайский спорт».

Отмечается, что хоккеисты «Динамо-Алтай» неоднозначно отыграли в овертайме. Они создали множество опасных моментов и упустили желанное серебро. Хоккеистам удалось получить большинство за минуту до конца овертайма. Тем не менее, из-за несогласованности в чужой зоне спортсмены пропустили контратаку. В захватывающем матче точку поставил Селютин.

Теперь хоккеисты «Динамо - Алтай» в плей-офф сыграют с саратовским «Кристаллом». Расписание игр жителям Алтайского края сообщат позже.

ИСТОЧНИК KP.RU