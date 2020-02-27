Мужчина забил палкой свою знакомую и закопал тело в гараже

27 Февр. 2020 2020-02-27T05:15:10+03:00

Подозреваемый задержан и находится под стражей

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В среду, 19 февраля, в одном из гаражных боксов Барнаула было обнаружено тело 28-летней горожанки. По предварительной информации, ее убил знакомый.

На данный момент следствие предполагает, что вечером 15 февраля между находящимися в состоянии опьянения знакомыми произошел конфликт. Мужчина схватил некий деревянный предмет и не менее трех раз ударил девушку по голове.

- Затем он спустил тело в погреб гаража и закопал, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый задержан и заключен под стражу. Следователи ведут сбор доказательств его вины.

Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU