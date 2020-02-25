Мужчина облил мать дизельным топливом и поджег
Алтайские следователи возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Мамонтовского района, который лишил жизни собственную мать.
Следствие установило, что 19 февраля в одном из домов района между близкими родственниками произошла ссора по незначительному поводу. На тот момент они были пьяные.
- Мужчина схватил канистру, облил свою мать дизельным топливом и поджег ее, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.
59-летнюю потерпевшую доставили в больницу, но спустя несколько часов она скончалась в результате полученных ожогов.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью». Сыну потерпевшей предъявлено обвинение. Он заключен под стражу. Максимальное наказание, которое грозит ему – пожизненный срок. Расследование и сбор доказательной базы продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU