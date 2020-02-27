Почти 12 тысяч преступлений зарегистрировали в Барнауле в 2019 году

27 Февр. 2020 2020-02-27T04:55:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В Барнауле за прошедший, 2019 год, отмечается снижение фактов причинения тяжкого вреда здоровью, однако общее число преступлений составляет почти 12 тысяч случаев.

Об этом накануне во время пресс-конференции сообщил врио начальника УМВД России по городу Барнаулу Александр Майдоров. Если быть точнее, то количество зарегистрированных преступлений составляет 11864, снижение по сравнению с 2018 годом составило 4,8%.

Стало меньше грабежей, умышленных поджогов и других правонарушений.

- Сотрудниками Управления проведена значительная работа по раскрытию преступлений прошлых лет – 274, из них 69 тяжких и особо тяжких. Найдено 410 уголовных преступников, установлено местонахождение почти двух тысяч пропавших без вести граждан, - говорится в отчете управления.

Помимо этого задержаны преступные группы, которые промышляли кражами из автомобилей, телефонные и интернет-мошенники, 11 оптово-розничных «закладчиков» наркотиков, уничтожено более 40 га дикорастущих наркосодержащих растений. Продолжается тесное взаимодействие с народными дружинниками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как Тайсон: оскорбленный алтайский парень откусил ухо своей экс-пассии

Парень с Алтая проведет в тюрьме почти два года за откушенное ухо своей пассии. 20-летний сибиряк из села Онгудай осужден за обезображивание лица сожительницы (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU