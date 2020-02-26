2020-02-26T12:37:41+03:00
Происшествия

Как Тайсон: оскорбленный алтайский парень откусил ухо своей экс-пассии

20-летний житель Онгудая приничил тяжкий вред здоровью своей девушки
БОРЗОВ Денис
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Алтайский криминалАлтайский криминалФото: БОРЗОВ Денис
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Парень с Алтая проведет в тюрьме почти два года за откушенное ухо своей пассии. 20-летний сибиряк из села Онгудай осужден за обезображивание лица сожительницы.

Как сообщили в прокуратуре Республики Алтай, в сентябре прошлого года молодой человек в процессе ссоры со своей возлюбленной ее серьезно покусал. Девушка решила расстаться с ним, но юноше это не понравилось. В порыве чувств он повалил сожительницу на пол, укусил за правое ухо и вырвал его.

- Указанное телесное повреждение не исчезает самостоятельно и для его устранения требуется операционное вмешательство, в связи с чем потерпевшей был причинен тяжкий вред здоровью, - сообщили в прокуратуре.

Подсудимый признал свою вину в полном объеме и раскаялся в содеянном.

В итоге суд пришел к выводу, что жителя Республики Алтай нужно посадить в тюрьму. Его осудили на 1 год и 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима по ч. 1 ст. 111 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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