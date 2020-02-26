2020-02-26T12:50:04+03:00
Общество

В Барнауле хотят построить многоэтажку рядом с Булыгинским кладбищем

Сейчас на участке расположено заброшенное здание лыжной базы
БОРЗОВ Денис
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Заброшенное здание на Кутузова. Фото: АПЛЗаброшенное здание на Кутузова. Фото: АПЛ
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В Барнауле рядом с кладбищем может появиться новая многоэтажка. Ее планируют построить по адресу ул. Кутузова, 14. В декабре прошлого года комитет по строительству, архитектуре и развитию города выдал на это разрешение.

Интересно, что строительством займется индивидуальный предприниматель (физлицо). Сдача предварительно намечена на конец 2024 года.

Как сообщает Алтайский портал недвижимости, по указанному адресу числится трехэтажное здание лыжной базы «Мотор» с пристроенной гостиницей (1700 кв. м), сауна и гараж по 100 кв. м каждый. Правда, это все заброшено и разграблено. А в одиноко маячащих на фоне леса зданиях остались следы жизнедеятельности бездомных.

Если новый дом построят, то территориально он будет находиться рядом с Булыгинско-Кировским кладбищем, другими лыжными базами, частным сектором и лесом. Неподалеку есть школа, магазины, остановки общественного транспорта, промышленные предприятия и еще несколько высотных жилых домов.

Фото: 2gis

Фото: 2gis

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В участка спортплощадка, фонтан, беседка. Также на территории расположат административные здания, три 16-этажных жилых дома (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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