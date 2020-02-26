В Барнауле на месте парка Целинников построят новый жилой комплекс с бассейном

26 Февр. 2020 2020-02-26T12:27:01+03:00

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В Барнауле скоро построят новый жилой комплекс. Местные архитекторы уже разработали проект обновления одной из парковых зон.

Как сообщает Алтайский портал недвижимости, в центре территории открытый бассейн, спортплощадка, фонтан, беседка. Также на участке расположат административные здания, три 16-этажных жилых дома. При этом по задумке авторов сохранится аллея и отдельная роща.

Проект разработан для зеленого парка Целинников, ограниченного улицами А. Петрова, Г. Исакова, а также ул. Островского. Сейчас территория в некотором запустении – горожане не раз жаловались в соцсетях на разбитые тротуары, вырубку деревьев, складирование стройматериалов и застройку точечными мелкими зданиями.

Проект нового жилого комплекса компании «АПС-Групп»

Этот участок на кадастровой карте находится по адресу ул. Г. Исакова, 213б. Его площадь – 66,6 тыс. кв. м, категория – земли населенных пунктов. Он предназначен для строительства парка развлечений и отдыха (собственность публично-правовых образований).

В сети появлялась информация, что ранее управление имущественных отношений Алтайского края предоставило этот участок в аренду ООО «Мираж». Но протокол аукциона на сайте ведомства найти не удалось. При этом еще в 2012 году администрация Ленинского района сообщала, что собственник должен обустроить здесь парк с аттракционами, спорткомплексом, торговыми павильонами, при это вырубив минимальное количество деревьев.

- Ремонт аллеи Целинников вместе с площадью Мира был включен в программу «Формирование современной городской среды Барнаула на 2018-2022 годы». Но вторую территорию благоустроили на бюджетные деньги еще в 2018 году, а ремонт аллеи мэрии провести не удалось, так как она не находится в муниципальной собственности, что нарушает требования программы, - сообщается на портале.

ИСТОЧНИК KP.RU