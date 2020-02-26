"Педагоги хамят, постоянного медика нет": родители критикуют школу №31 Барнаула

26 Февр. 2020 2020-02-26T10:19:33+03:00

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Из-за травмы школьницы прокуратура края проведет проверку в 31-ой школе Барнаула. Мама девочки сообщила в социальных сетях, что ее дочь ударилась головой во время перемены, но учитель не смогла вызвать врачей якобы из-за того, что не знала номер «скорой».

Школу ждет тщательная проверка: нужно разобраться в деталях дела и действиях учителей. Между тем, в редакцию «МК на Алтае» обратилась мама еще одной ученицы этой школы. Женщина решила остаться инкогнито, чтобы избежать негативных последствий для своего ребенка. Она сообщает, что в учебном заведении, во главе которого стоит Светлана Бочкова, депутат Барнаульской городской Думы, далеко не в первый раз происходят возмутительные вещи.

Во-первых, по словам матери, в школе нет постоянного медработника – приходящий бывает там по каким-то определенным дням и часам. Естественно, своевременную помощь детям он не всегда может оказать. Родительница рассказывает, когда у ее ребенка было неудовлетворительное состояние в школе, ему помочь не смогли – врача не оказалось на месте. По рассказам женщины, в этом учебном заведении постоянная текучка кадров - хорошие учителя оттуда уходят сами или же их увольняют. Некоторые педагоги позволяют себе хамство в отношении детей, но администрация школы при этом бездействует. Известно о случае, когда дети записали слова учителя на диктофон.

— Педагог называла ребенка тварью, говорила, что не знает, откуда берутся такие ублюдочные дети. Я понимаю, современные дети, особенно подростки, не подарок. Но учителя, как мне кажется, должны быть хоть немного психологами, уметь находить подход, а не переходить на крик и ругань, — рассуждает родительница. Она уверяет, что родители писали коллективную жалобу в комитет по образованию, но никаких решительных действий в отношении виновных не последовало.

Вдобавок женщина вспомнила, как на ученицу школы упало бетонное ограждение. В марте 2018 года девочка с тяжелыми травмами оказалась в больнице. За эту ситуацию в суде отвечал завхоз, хотя, казалось бы, причем тут он? Забор, который упал, сообщает мама девочки, ставили еще при строительстве школы, чтобы отгородить стройку, а потом не убрали.

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Жительница Барнаула Галина сообщила в социальных сетях о несчастном случае, произошедшем с её ребенком в школе. Возмущение матери вызвало бездействие учителя, который, по её словам, не знал номера для вызова «скорой помощи». Однако у комитета по образованию позиция немного другая. В ситуации разбирался корреспондент «Комсомолки» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU