«Сделали трепанацию черепа»: следком возбудил дело после ЧП в барнаульской школе

Накануне жительница Барнаула Галина сообщила в социальных сетях о несчастном случае, произошедшем с её ребенком в школе. Возмущение матери вызвало бездействие учителя, который, по её словам, не знал номера для вызова «скорой помощи». Однако у комитета по образованию позиция немного другая. В ситуации разбирался корреспондент «Комсомолки».

ЧП произошло 19 февраля в барнаульской школе №31. По словам мамы пострадавшего ребенка, ее дочку толкнул школьник, который бежал по лестнице. В итоге девочка упала и ударилась головой о дверь.

- Медика в тот момент в школе не было. Позвонили мне, я приехала с работы. Дочь находилась в плохом состоянии. Я сама вызвала «скорую», так как учитель не знал номер. Буквально через несколько минут она у меня на руках потеряла сознание. Дочь отвезли в городскую больницу №1, где экстренно прооперировали - сделали трепанацию черепа, - рассказала Галина в паблике «Инцидент Барнаул».

Но в барнаульском комитете по образованию ситуацию описали под другим углом. А именно: «После столкновения девочки с мальчиком в лестничном проеме первого этажа и жалоб девочки на головную боль, классный руководитель пригласила маму в школу. До приезда мамы учителя оказали первую помощь несовершеннолетней».

Во время того, как в школе девочке пытались помочь взрослые, состояние оценивалось как удовлетворительное. А когда приехала мама, ребенку стало хуже, и она буквально потеряла сознание на её руках. Тогда замдиректора по воспитательной работе вызвал медиков с вахты школы. В ведомстве также добавили, что классный руководитель находится на постоянной связи с родителем пострадавшего ребенка. Ситуацию держит на контроле комитет.

В настоящее время проверку проводит и прокуратура Алтайского края. По словам начальника отдела по надзору за соблюдением законов о несовершеннолетних Евгения Панкратова, в ходе проверки «будут оценены действия должностных лиц образовательной организации на предмет соблюдения прав ребенка на охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса, своевременность оказания медицинской помощи».

Следком по Алтайскому краю возбудил уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе управления, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Идет расследование.

В самой школе оперативно получить комментарий не удалось.

Известно, что девочка увлекается гимнастикой. Её «коллега» по спортивной секции Яна Резникова на своей странице в Instagram сообщила, что из-за неразберихи с вызовом медиком было потеряно драгоценное время, что привело к тяжелым последствиям. Сейчас ребенок находится в нейрохирургическом отделении первой городской больницы.

- У девочки черепно-мозговая травма, была сделана трепанация черепа. Нужен будет длительный курс реабилитации и повторная операция. Она является воспитанницей Краевой спортивной школы Олимпийского резерва (отделения художественной гимнастки), членом сборной команды Алтайского края, абсолютная чемпионка Первенства края-2019 года по программе КМС, неоднократный призёр всероссийских и региональных соревнований. Сейчас маме и девочке очень требуется наша поддержка и силы на реабилитацию и скорейшее выздоровление, - пишет девушка.

Гимнастка предложила всем неравнодушным помочь семье. На её странице можно найти реквизиты мамы девочки.

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