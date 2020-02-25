На Алтае осудили мать и дочку за продажу наркотиков

25 Февр. 2020 2020-02-25T14:00:21+03:00

Их посадят в тюрьму на 10 и 5 лет

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В Горно-Алтайске женщину 1983 года рождения и ее дочь осудили на 10 и 5 лет за продажу наркотиков.

Суд признал их виновными в восьми преступлениях по статьям сбыт наркотиков в интернете и отмывание денег, сообщает прокуратура Республики Алтай.

Семейство занималось сбытом синтетики с декабря 2018 года по январь 2019 года. В Бийске они получали оптовые партии фасованных наркотиков и распространяли их через тайники-закладки. Покупателю передавалась информация о местонахождении «закладок» через интернет, за это мать и дочь получали деньги электронными переводами.

На заработанные деньги мать семейства приобрела автомобиль «Тойота Калдина».

Мамочка будет сидеть 10 лет в колонии общего режима, но этим дело не ограничилось. Ей также назначили штраф – 20 тысяч рублей. Так как дочь (2001 года рождения) на момент преступлений была несовершеннолетней, ей "повезло" больше — пять лет в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU