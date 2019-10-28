Наркотики на 4 млн рублей конфисковали у жителя Бийска

СЕГОДНЯ 14:45 2019-10-28T14:45:11+03:00

Ему грозит до 20 лет лишения свободы

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Полицейские изъяли у жителя Бийска наркотики на общую сумму около четырех миллионов рублей. По факту оборота запрещенных веществ возбуждено уголовное дело.

Следствие установило, что в сентябре прошлого года 25-летний бийчанин в одном из мессенджеров получил сообщение от неустановленных лиц. Ему предложили работу курьером. В его обязанность входило: забирать из тайников оптовые партии наркотиков и психотропных веществ, фасовать их на мелкие дозы и делать закладки на территории Бийска.

- Далее он передавал информацию соучастникам. За выполнение своей работы он получал вознаграждение. Наличность он также забирал в тайниках, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД РФ по Алтайскому краю.

В итоге он проработал семь месяцев. Еженедельно получал товар в виде гашиша, героина, «скорости», экстази и другие вещества массой от 100 до 200 граммов. Во время очередной закладки молодого человека и задержали. При нем полицейские нашли запрещенные препараты, а позже в автомобиле и квартире.

- На черном рынке изъятая продукция оценивается приблизительно в четыре миллиона рублей. Все это он хранил для дальнейшего сбыта, - добавляют в ведомстве.

В скором времени состоится суд. Бийчанину грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU