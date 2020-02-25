2020-02-25T13:57:34+03:00
Происшествия

В Барнауле несколько пьяных мужчин напали на полицейских

Всех нарушителей порядка увезли в отдел
Юлия ЕВГРАФОВА
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Напали с ножомНапали с ножомФото: Олег УКЛАДОВ
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Когда в Барнауле полицейские приехали по одному из вызовов на них напали четыре человека, у одного из них был нож. В итоге всех нарушителей задержали и возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

В ночь на 24 февраля в отделение полиции по Железнодорожному району позвонил местный житель. Мужчина сообщил, что в его доме дерутся, а на замечание барнаульцу ответили угрозами. На вызов сразу выехали два полицейских.

- Когда они прибыли по указанному адресу, из квартиры в состоянии алкогольного опьянения вышли четверо человек и спровоцировали конфликт. При попытке полицейских пресечь правонарушение нетрезвые граждане оказали активное сопротивление. Один из злоумышленников попытался ударить сотрудника ножом, но он, применив боевой прием, выбил холодное оружие из рук нападавшего, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В итоге полицейским удалось утихомирить, и задержат всех дебоширов. Одному из правоохранителей понадобилась медицинская помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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