81-летнему пенсионеру вспороли живот из-за непристойностей
81-летний житель Горно-Алтайска получил удар ножом в живот за то, что он не смог сдержать своих эмоций и высказал непристойности своей новой знакомой.
Как сообщают в Главном управлении МВД России по Республике Алтай, 67-летняя женщина и 81-летний мужчина познакомились во время прогулки в одном из парков города.
- Мужчина рассказал, что поссорился с родственниками, и они выгнали его на улицу. Пожалев его, женщина пригласила его к себе. У нее дома они устроили застолье во время которого потерпевший позволил себе высказать в адрес хозяйки жилья ряд непристойностей интимного характера, - рассказывают в полиции.
Его слова задели женщину за живое. Между ними произошла ссора. Когда эмоции стали зашкаливать, пенсионерка схватила нож и пырнула гостя в живот. Однако когда увидела кровь, то испугалась и бросилась к соседям. Они вызвали скорую и полицию. Потерпевшего госпитализировали.
В отделении полиции женщина во всем призналась. Свой поступок она попыталась оправдать алкогольным опьянением и неприязненным отношением к новому знакомому.
По факту причинения тяжкого вреда здоровью было возбуждено уголовное дело. Пенсионерке грозит до десяти лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU