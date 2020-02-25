2020-02-25T13:51:08+03:00
Происшествия

81-летнему пенсионеру вспороли живот из-за непристойностей

Главная подозреваемая – 67-летняя женщина
Анна СЕМИНА
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Женщина ударила гостя ножом, а потом убежала к соседям за помощьюЖенщина ударила гостя ножом, а потом убежала к соседям за помощьюФото: Анна СЕМИНА
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81-летний житель Горно-Алтайска получил удар ножом в живот за то, что он не смог сдержать своих эмоций и высказал непристойности своей новой знакомой.

Как сообщают в Главном управлении МВД России по Республике Алтай, 67-летняя женщина и 81-летний мужчина познакомились во время прогулки в одном из парков города.

- Мужчина рассказал, что поссорился с родственниками, и они выгнали его на улицу. Пожалев его, женщина пригласила его к себе. У нее дома они устроили застолье во время которого потерпевший позволил себе высказать в адрес хозяйки жилья ряд непристойностей интимного характера, - рассказывают в полиции.

Его слова задели женщину за живое. Между ними произошла ссора. Когда эмоции стали зашкаливать, пенсионерка схватила нож и пырнула гостя в живот. Однако когда увидела кровь, то испугалась и бросилась к соседям. Они вызвали скорую и полицию. Потерпевшего госпитализировали.

В отделении полиции женщина во всем призналась. Свой поступок она попыталась оправдать алкогольным опьянением и неприязненным отношением к новому знакомому.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью было возбуждено уголовное дело. Пенсионерке грозит до десяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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