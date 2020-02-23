В Барнауле на пожаре погиб человек

23 Февр. 2020 2020-02-23T13:17:57+03:00

Огонь потушили за 27 минут, но погибший, видимо, успел отравиться

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В ночь на 23 февраля в многоквартирном двухэтажном жилом доме на ул. Никитина, 41а в Барнауле случился пожар. На месте после тушения нашли тело человека, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Личность погибшего сейчас устанавливают специалисты. Предположительно, он умер от отравления продуктами горения. Остальные жильцы дома эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных.

Огонь тушили 35 человек и восемь единиц техники. Они вынесли из опасной зоны семь газовых баллонов. Также на месте ЧП работали сотрудники горэлектросети, газовой службы и полицейские.

Площидь пожара составила 20 кв. метров. Огонь локализовали в 00:02, через 17 минут после сообщения о пожаре, а полностью потушили в 00:12.

По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Точную причину установят по результатам пожаро-технической экспертизы.

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ИСТОЧНИК KP.RU