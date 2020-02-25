2020-02-25T13:13:46+03:00
Общество

В Барнауле ищут удовлетворителя для монтажников потолка

Необычную вакансию разместили на сайте по поиску работы
Юлия ЕВГРАФОВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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На одном из сайтов по поиску работы организация, занимающаяся установкой натяжных потолков, разместила необычную вакансию. Компании требуется «удовлетворитель монтажной бригады».

В объявлении указано, что нужен активный, интересный и позитивный сотрудник на полный рабочий день. График 5/2 с 9-00 до 18-00. Зарплата от 15 до 25 тысяч рублей. В обязанности кандидата будет входить подбадривание монтажной бригады. Работодатель уточняет, что список фраз будет выдан, но импровизация приветствуется.

Также необходимо будет во время установочный работ махать веером, чтобы сотрудникам было легче работать. В обязанности удовлетворителя еще входит поднос ледяной воды из холодильника, массаж шеи и рук после сдачи готового потолка.

- Работа важная. Сильно повышает скорость работ, напрямую влияет на качество работы монтажных бригад, уменьшается до нуля количество браков! Просим отнестись серьёзно, - объясняется в объявлении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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