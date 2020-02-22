Собутыльник за 1800 рублей: барнаулец выставил на сайте объявлений новую услугу

Предприимчивый барнаулец Денис выложил на сайте объявлений «Авито» необычное предложение. Чуть меньше, чем за две тысячи рублей он готов приехать к любому желающему и выпить вместе. В стоимость также входит заготовленная заранее культурная программа.

В описании объявления 30-летний барнаулец указал, что за 1800 рублей готов приехать и поговорить за бутылочкой. Бонусом к душевной беседе Денис также может спеть, станцевать гопак и сыграть на баяне. В общем, скучно на таких посиделках точно не будет.

По телефону «Комсомолке» мужчина уточнил, что в стоимость алкоголь не входит, только его услуги. А цену барнаулец указывал исходя из среднего дневного заработка горожан (плюс траты на проезд). Да и кто его знает, насколько затянется такая вечеринка.

- Сначала я это объявление выставил в шутку, от скуки, а теперь и в серьез думаю побыть собутыльником за деньги. В день мне человек по 10 звонит, как будет время, поеду к кому-нибудь обязательно. Это неплохой дополнительный заработок, - объяснил по телефону Денис.

Заинтересовавшиеся услугой должны учесть, что звонить и заказывать собутыльника нужно заранее. Прийти на помощь барнаулец готов в любой день. В рабочие дни Денис свободен с 18-00 до 21-00, в выходные с графиком проще – хоть весь день. Также постоянным клиентам предлагается скидка.

Кстати, на сайте объявлений у Дениса есть конкурент. Его зовут Константин и он готов поделиться своим жизненным опытом в любое время суток. Правда, его услуги более универсальные. Мужчина может выступить просто в качестве слушателя/брата/друга (нужное выбрать) по телефону. За свою помощь он берет 400 рублей в час.

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