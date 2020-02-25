В 2019 году из бийских больниц уволились 11 врачей

25 Февр. 2020 2020-02-25T11:08:31+03:00

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Бийские больницы продолжают терять врачей. В минувшем 2019-м году из медучреждений уволились 11 специалистов. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Как пишет Бийский рабочий, в наукограде существуют программы поддержки специалистов, благодаря которым до 2024 года кадры могу пополниться на 98 специалистов. Но, по видимому, программы работают плохо. В целом Бийску требуются еще 150-200 врачей.

Правительство края планирует принять отдельную программу именно для здравоохранения Бийска. Поддержка будет касаться как уже работающих специалистов, так и тех, кто обучается в ординатуре. Финансирование при этом предполагается из бюджета края.

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ИСТОЧНИК KP.RU