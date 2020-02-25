Бийчанка купила у себя диван за 35 тысяч рублей

25 Февр. 2020 2020-02-25T10:46:20+03:00

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Бийчанка хотела продать ненужный ей диван и случайно перевела деньги мошенникам. В итоге женщина лишилась почти 35 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Жительница Бийска выставила объявление о продаже своего дивана. Первый якобы покупатель объявился в этот же день ближе к полуночи. Он сообщил 58-летней бийчанке, что хочет купить ее товар и собирается внести предоплату. Под предлогом перевода незнакомец спросил номер банковской карты женщины и секретный код из СМС.

- Бийчанка назвала все цифры. В итоге с ее счета исчезло почти 35 тысяч рублей. О случившемся потерпевшая сообщила в полицию. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело, - пояснили в ведомстве.

Полицейские в очередной раз напоминают жителям Алтайского края, что нужно быть очень внимательными и не сообщать незнакомцам данные своей карты.

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ИСТОЧНИК KP.RU