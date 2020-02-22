Барнаулец лишился 500 тысяч рублей, поверив мошенникам

22 Февр. 2020 2020-02-22T10:05:30+03:00

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Очередной жертвой мошенников недавно стал 51-летний житель краевой столицы. Неизвестные позвонили мужчине и представились сотрудниками банка, следуя их инструкциям, барнаулец лишился 500 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по Алтайскому краю.

Жителю Барнаула по телефону мошенник представился сотрудником службы безопасности банка. Он стал убеждать барнаульца, что его личный кабинет был взломан и с карты хотят похитить деньги. Чтобы 51-летний мужчина не лишился своих накоплений, ему сказали, что нужно закрыть вклад, сняв с него все деньги, а после провести транзакцию через один из банкоматов.

В итоге барнаулец выполнил все указания и потерял полмиллиона рублей (перевел деньги несколькими платежами). Когда мужчина понял, что его обманули, обратился в полицию. Сейчас по факту произошедшего возбудили уголовное дело, мошенников ищут.

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ИСТОЧНИК KP.RU