2020-02-22T10:05:30+03:00
Происшествия

Барнаулец лишился 500 тысяч рублей, поверив мошенникам

Сейчас их разыскивает полиция
Юлия ЕВГРАФОВА
Поделиться:
ДеньгиДеньгиФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Очередной жертвой мошенников недавно стал 51-летний житель краевой столицы. Неизвестные позвонили мужчине и представились сотрудниками банка, следуя их инструкциям, барнаулец лишился 500 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по Алтайскому краю.

Жителю Барнаула по телефону мошенник представился сотрудником службы безопасности банка. Он стал убеждать барнаульца, что его личный кабинет был взломан и с карты хотят похитить деньги. Чтобы 51-летний мужчина не лишился своих накоплений, ему сказали, что нужно закрыть вклад, сняв с него все деньги, а после провести транзакцию через один из банкоматов.

В итоге барнаулец выполнил все указания и потерял полмиллиона рублей (перевел деньги несколькими платежами). Когда мужчина понял, что его обманули, обратился в полицию. Сейчас по факту произошедшего возбудили уголовное дело, мошенников ищут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Безработная женщина сняла с чужой карты более 100 тысяч рублей

Жительницу Петропавловского района Алтайского края подозревают в краже денег с чужой банковской карты.Пострадавшая – уроженка соседнего региона заметила, что с ее карты пропали 128 тысяч рублей (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новые контейнеры и бункеры для сбора мусора установили в Камне-на-Оби
В Бийске у пятиэтажки обрушился фасад
Барнаулец лишился 500 тысяч рублей, поверив мошенникам
В Барнауле женщина незаконно получила грант на 863 тысячи рублей
Алтайский легкоатлет Сергей Шубенков выделил миллион на благотворительность
Виктор Томенко посетил Алтайский район и открыл зимнюю сельскую Олимпиаду
В Алтайском крае ненадолго изменится расписание поездов
В Барнаул привезут российские тест-системы для определения коронавируса
Алтайскому пенсионеру вместо охотничьего жилета продали порошок
ВТБ ускорил в три раза оформление кредитов наличными
Почти треть барнаульских многоэтажек не достраивают в срок
Google Карты включили Телецкое озеро в список самых живописных мест России
Алтайские спасатели предупреждают о непогоде и других опасностях зимы
На Алтае 82-летняя пенсионерка страдает из-за дырявой крыши
«Динамо-Алтай» уступило в первой домашней игре «Челнам» и упустило чемпионство
Барнаульский приют «Ласка» отпразднует свое «совершеннолетие»
В Барнауле пройдут зрелищные зимние трековые гонки
На Алтае продается «золотой» участок с маралами за 35 млн рублей
На Алтае 25 сел снова оказались в снежном плену
На обновление парка, рощи и зеленых зон Барнаула выделили 65 млн рублей
Алтайские мужчины все еще зарабатывают больше женщин
В Барнауле стартует первая в этом году социальная ярмарка
25 школ и 27 детсадов в Алтайском крае не работают из-за эпидемии ОРВИ
Под Барнаулом пройдет Кубок Алтая по парапланеризму
Необычную для улицы Попова пробку зафиксировали в Барнауле