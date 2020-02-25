2020-02-25T09:27:34+03:00
Происшествия

Алтайский застройщик обманул нескольких людей больше, чем на 7 млн рублей

Расследование по делу продолжается
Юлия ЕВГРАФОВА
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СтроительствоСтроительствоФото: Олег УКЛАДОВ
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Алтайская фирма «Артстрой», которая занимается строительством частных домов, заинтересовала правоохранителей. На представителей компании возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Одна из жительниц Алтайского края заключила договор с фирмой «Артстрой». По его условиям строители должны были возвести каркасный дом из стружечных плит «под ключ» за три месяца. Несмотря на это, строительство продолжается уже третий год, а жилье так и не сдано, сообщает «ГТРК-Алтай».

В числе пострадавших от этой компании также есть многодетная мать. Женщина из-за этого потеряла не только свои деньги, но и маткапитал. Теперь за нецелевое расходование ей придется отвечать. В суде жительница Алтайского края дело выиграла, но взыскивать с подрядчика оказалось нечего. Компания несколько раз за последние три года перерегистрировалась, поэтому найти ее представителей не удалось.

Сумму ущерба оценили больше, чем в семь миллионов рублей. Сейчас расследование по этому делу продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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