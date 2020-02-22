В Барнауле женщина незаконно получила грант на 863 тысячи рублей

22 Февр. 2020 2020-02-22T08:37:23+03:00

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В Барнаула вынесли приговор мошеннице, которая обманула сотрудников комитета по развитию предпринимательства, незаконно получив грант. Женщина обратилась к ним с просьбой помочь средствами на приобретение дорогостоящего оборудования, которое по факту у нее уже было.

Как рассказала помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Ирина Черкасова, мошенница предоставила липовые документы в учреждение, на основании которых ей выдали деньги. Однако затем в ходе проверки соблюдения законодательства обман вскрылся. Нашлись свидетели, которые подтвердили, что оборудование было куплено ранее, и вообще все деньги — почти 863 тысячи рублей — женщина потратила на погашение долга перед одним из своих поставщиков.

Поскольку женщина получила два гранта на эту сумму, то и судили ее за два эпизода преступления. Ей назначили четыре года лишения свободы условно со штрафом в 25 тыс. рублей и лишением права заниматься административно-распорядительной работой на 2,5 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU