В Барнауле женщина незаконно получила грант на 863 тысячи рублей
В Барнаула вынесли приговор мошеннице, которая обманула сотрудников комитета по развитию предпринимательства, незаконно получив грант. Женщина обратилась к ним с просьбой помочь средствами на приобретение дорогостоящего оборудования, которое по факту у нее уже было.
Как рассказала помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Ирина Черкасова, мошенница предоставила липовые документы в учреждение, на основании которых ей выдали деньги. Однако затем в ходе проверки соблюдения законодательства обман вскрылся. Нашлись свидетели, которые подтвердили, что оборудование было куплено ранее, и вообще все деньги — почти 863 тысячи рублей — женщина потратила на погашение долга перед одним из своих поставщиков.
Поскольку женщина получила два гранта на эту сумму, то и судили ее за два эпизода преступления. Ей назначили четыре года лишения свободы условно со штрафом в 25 тыс. рублей и лишением права заниматься административно-распорядительной работой на 2,5 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU