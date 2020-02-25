Чемпионат Алтайского края по зимним трековым гонкам прошел в Барнауле

25 Февр. 2020 2020-02-25T08:44:54+03:00

Всего состоялось 17 заездов в классах А-1600 и Д2-Классика

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Все больше зрителей и участников привлекает Чемпионат Алтайского края по зимним трековым гонкам. В воскресенье, 23 февраля, несмотря на туманную погоду, заезды получились зрелищными, и зрители остались довольны.

Соревнования по зимним трековым гонкам является ярким событием для Барнаула. Об этом заявил генеральный директор Барнаульского пивоваренного завода Алексей Рыбников.

«Наше предприятие на протяжении вот уже многих лет является традиционным спонсором данных соревнований. Мы считаем, что любой спорт необходимо развивать. Мы всячески этому способствуем. Кроме того, на нашем предприятии разработана долгосрочная программа поддержки всех видов спорта», - рассказал Алексей Анатольевич.

Председатель федерации автомобильного спорта Алтайского края Андрей Ан признался, что из-за теплой зимы и появившегося накануне соревнований тумана, организаторы опасались, что заезды могут не состояться.

«Боялись до последнего. Хотя наш регион очень подходит для зимних гонок. К нам приехали участники со всей Сибири. Кроме того, несколько гонщиков приехали даже из Казахстана. География достаточно обширная, чему мы очень рады», - сказал председатель федерации.

Текст и фото Александра Ламберта

Он отметил, что гонщики имеют самые разные регалии. Среди них есть мастера спорта России, кандидаты в мастера спорта и обладатели первых разрядов.

Всего состоялось 17 заездов в классах А-1600 и Д2-Классика. Гонщики боролись за призовой фонд в 300 тысяч рублей. В итоге в дисциплине А-1600 лучше всех себя показали автомобилисты из Омска, а в категории Д2-Классика отличились спортсмены из Алтайского края.

В дисциплине А-1600

1 место - Андрей Гирш (г. Омск); 2 место - Тимофей Овчаров (г. Новосибирск); 3 место - Александр Кузнецов (г. Омск).

В дисциплине Д2-Классика

1 место - Алексей Пустовалов (г. Бийск); 2 место - Никита Ильиных (г. Омск); 3 место - Станислав Моор (г. Бийск).

За первое место победители получили по 70 тысяч рублей, за второе – по 50 тысяч рублей, третье место – 30 тысяч рублей от генерального спонсора (БПЗ). Кроме того, Барнаульский пивоваренный завод наградил специальными призами еще шестерых участников, которые были отмечены отдельными номинациями, среди которых: «за волю к победе», «за неординарность в вождении», «за многогранность в автоспорт» и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU