Вахтанговский театр приедет с гастролями в Барнаул

25 Февр. 2020 2020-02-25T08:18:33+03:00

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В 2021 году Алтайский краевой театр драмы будет отмечать свой юбилей -100-летие со дня основания. В честь этого в Барнаул с гастролями приедет театр имени Евгения Вахтангова. Жителям краевой столицы покажут сразу несколько постановок, сообщают в пресс-службе театра.

Интересно, что столетие со дня своего основания будет в следующем году отмечать не только драмтеатр, но и московский театр имени Евгения Вахтангова. Москвичи совершат юбилейный тур по стране. Пока неизвестно какие именно спектакли в исполнении артистов известного театра в 2021 году увидят барнаульцы.

- Мы давно мечтали провести юбилейные мероприятия совместно с каким-нибудь из известных театров-ровесников. И мы очень благодарны директору Вахтанговского театра Кириллу Кроку, что он откликнулся на наше предложение и сделал театралам такой чудесный подарок. Так что в 2021 году алтайских зрителей ждет на нашей сцене двойной праздник, - сообщила директор театра драмы Любовь Березина.

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ИСТОЧНИК KP.RU