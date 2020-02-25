«Ночь музеев» в Алтайском крае пройдет 16 мая
Юбилейная 15-я акция «Ночь музеев» пройдет 16 мая в Алтайском крае. Она начнется в 19.00.
Уже определены региональные темы предстоящей «ночи»: 75 лет Победы в Великой Отечественной войне, 85-летие со дня рождения летчика-космонавта, Героя Советского Союза, Почетного гражданина Алтайского края Германа Титова и 290-летие Барнаула. Как и ранее, в акции будут участвовать как государственные, так и частные и ведомственные музеи, парки, галереи и т.д.
- К концу апреля будет готова предварительная сводная программа всех музеев-участников, и тогда станут известны некоторые особенности акции и сюрпризы, которые подготовят участники для своих посетителей, - говорят организаторы.
Отличить участника «Ночи музеев» будет очень просто – на здании установят специальный знак.
Цена входного билета останется на прежнем уровне – 100 рублей в каждое учреждение (для студентов и пенсионеров – 50 рублей). Дошкольники проходят бесплатно. Купить билеты можно будет уже с 1 мая в кассах – это значительно сократит время прохождения уже в саму музейную ночь. Однако стоит помнить, что большинство участников проводят свои программы совершенно бесплатно.
Отследить последние новости акции можно в официальной группе «Ночи музеев».
0+
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Масленица 2020 в Барнауле. Где повеселиться горожанам
Афиша мероприятий на Масленицу 2020 в Барнауле и на «Сибирском подворье» (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU