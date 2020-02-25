«Ночь музеев» в Алтайском крае пройдет 16 мая

25 Февр. 2020 2020-02-25T08:15:48+03:00

"Ночь музеев" пройдет уже в 15-й раз Фото: Олег УКЛАДОВ

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Юбилейная 15-я акция «Ночь музеев» пройдет 16 мая в Алтайском крае. Она начнется в 19.00.

Уже определены региональные темы предстоящей «ночи»: 75 лет Победы в Великой Отечественной войне, 85-летие со дня рождения летчика-космонавта, Героя Советского Союза, Почетного гражданина Алтайского края Германа Титова и 290-летие Барнаула. Как и ранее, в акции будут участвовать как государственные, так и частные и ведомственные музеи, парки, галереи и т.д.

- К концу апреля будет готова предварительная сводная программа всех музеев-участников, и тогда станут известны некоторые особенности акции и сюрпризы, которые подготовят участники для своих посетителей, - говорят организаторы.

Отличить участника «Ночи музеев» будет очень просто – на здании установят специальный знак.

Цена входного билета останется на прежнем уровне – 100 рублей в каждое учреждение (для студентов и пенсионеров – 50 рублей). Дошкольники проходят бесплатно. Купить билеты можно будет уже с 1 мая в кассах – это значительно сократит время прохождения уже в саму музейную ночь. Однако стоит помнить, что большинство участников проводят свои программы совершенно бесплатно.

Отследить последние новости акции можно в официальной группе «Ночи музеев».

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ИСТОЧНИК KP.RU