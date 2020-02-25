2020-02-25T04:23:03+03:00
Общество

Алтайский край получил первое место по росту среднего микрозайма

Рейтинг был составлен по итогам 2019 года
Юлия ЕВГРАФОВА
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ДеньгиДеньгиФото: Олег УКЛАДОВ
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В Алтайском крае люди достаточно охотно берут микрозаймы. По итогам за прошлый год средний размер такого займа (это 10-20 тысяч рублей) вырос на 26,6%. Это самый высокий показатель по России, сообщают в Общероссийском народном фронте.

На втором месте в этом не самом радостном рейтинге Кемеровская область с показателем в 21,8%. Третью позицию занимает Новосибирская область - 21,4%. В пятерке также находятся Челябинская и Ростовская области.

Стоит отметить, что точный размер среднего микрозайма, который берут жители Алтайского края, специалисты ОНФ не называют. Но самый большой показатель на сегодняшний день в Москве – это около 12 тысяч рублей, Подмосковье – чуть больше 10 тысяч рублей, а также в культурной столице Санкт-Петербурге. Там в среднем занимают порядка 10 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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