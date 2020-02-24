2020-02-24T07:05:52+03:00
Происшествия

В Барнауле мужчина «свистнул» деньги из сумки в автобусе

Его удалось поймать в тот же день
Анастасия Корягина
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Деньги.Деньги.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнауле вынесли приговор мужчине за кражу денег из чужой сумки в автобусе. Владелец забыл ее на сидении, чем и воспользовался вор.

Как рассказала старший помощник прокурора Железнодорожного района Анна Фомина, в ноябре прошлого года осужденный находился в междугороднем автобусе, направляющийся в Барнаул. Уже выходя из транспорта, он увидел на сиденье мужскую сумочку, незаметно открыл ее и обнаружил там 10 тыс. рублей.

Мужчина забрал деньги, а сумку вернул обратно на сидение и вышел из автобуса. Потерпевший через некоторое время обнаружил, что забыл сумку, и сразу вернулся на автовокзал, где нашел автобус, на котором приехал. Там он нашел сумку, а по поводу денег стал расспрашивать водителя, который был не в курсе, куда пропали деньги. Тогда пострадавший вызвал полицию.

Оперативная дежурная группа смогла добыть доказательства, а также установить и задержать виновного в тот же день. При задержании у него нашли только четыре тысячи рублей — остальную сумму похититель успел потратить на продукты.

На суде вор во всем признался, раскаялся, извинился и возместил ущерб. Ему назначили полгода лишения свободы условно с испытательным сроком на шесть месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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