В Барнауле мужчина «свистнул» деньги из сумки в автобусе

24 Февр. 2020 2020-02-24T07:05:52+03:00

Его удалось поймать в тот же день

Изменить размер текста: A A

В Барнауле вынесли приговор мужчине за кражу денег из чужой сумки в автобусе. Владелец забыл ее на сидении, чем и воспользовался вор.

Как рассказала старший помощник прокурора Железнодорожного района Анна Фомина, в ноябре прошлого года осужденный находился в междугороднем автобусе, направляющийся в Барнаул. Уже выходя из транспорта, он увидел на сиденье мужскую сумочку, незаметно открыл ее и обнаружил там 10 тыс. рублей.

Мужчина забрал деньги, а сумку вернул обратно на сидение и вышел из автобуса. Потерпевший через некоторое время обнаружил, что забыл сумку, и сразу вернулся на автовокзал, где нашел автобус, на котором приехал. Там он нашел сумку, а по поводу денег стал расспрашивать водителя, который был не в курсе, куда пропали деньги. Тогда пострадавший вызвал полицию.

Оперативная дежурная группа смогла добыть доказательства, а также установить и задержать виновного в тот же день. При задержании у него нашли только четыре тысячи рублей — остальную сумму похититель успел потратить на продукты.

На суде вор во всем признался, раскаялся, извинился и возместил ущерб. Ему назначили полгода лишения свободы условно с испытательным сроком на шесть месяцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Серийного вора металлических гаражей задержали в Барнауле

Он вывозил чужие гаражи, которые хранил на территории одного из заводов края, а затем перепродавал. На его счету 28 гаражных боксов (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU