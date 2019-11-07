Шило на мыло: жильцам «дома-трещины» в Барнауле предложили переехать в такое же жилище

Трем семьям из Барнаула, которые живут в аварийном доме, предложили переехать. Однако их потенциальное новое жилище мало чем отличается от предыдущего: дырявая крыша, плесень, прогнивший пол, проржавевшие трубы… Вот такой набор «бонусов» ожидает барнаульцев в домах маневренного фонда.

«Его строили пленные японцы»

В начале октября стало известно о трех семьях, которые живут в доме, который в народе прозвали «большой трещиной». Этой осенью у него обвалилась крыша. Стало ясно – жить здесь больше нельзя. Ситуацией заинтересовалась общественная организация «Гражданский патруль». Активисты рассказали о проблемах семей, которые проживают по договору соцнайма в аварийном доме (с 2012 года) №49а на ул.1-ая Западная. Оказалось, что в старой двухэтажке до сих пор проживают девять человек и один ребенок.

Крыша вот-вот провалится от мусораФото: БОРЗОВ Денис

- Дом рассыпается на глазах, трещины, которые идут от пола до потолка уже нет смысла как-то стягивать и закрашивать, все уже ремонтировалось не раз и не пять. Дом просто отжил свое, нам говорили, что его строили еще пленные японцы, - рассказывает жительница дома Лариса Мокрушина.

Заплесневелое жилищеФото: БОРЗОВ Денис

Окинув взглядом трещины, осыпающийся фасад, становится понятно, что внутрь даже заходить опасно. Как там все еще живут люди, уму непостижимо.

Опасная лестницаФото: БОРЗОВ Денис

Двухэтажный соседушка

Администрация Барнаула отреагировала на запросы спустя пару недель, тогда начался поиск вариантов переселения. Людям предложили переехать в дома маневренного фонда. Журналист «Комсомолки» решил лично посмотреть, что из себя представляют эти дома.

Вид издалекаФото: БОРЗОВ Денис

Итак, первый вариант – это старое здание бывшей детской больницы. Оно как раз находится по соседству – в доме №44 по ул. 1-ой Западной. Издалека двухэтажка выглядит неплохо, но стоит лишь подойти, как постепенно открывается «ящик Пандоры». Уже разрушаются стены, трещины – по всей высоте, в некоторые с легкостью проходит палец.

Трещины по домуФото: БОРЗОВ Денис

Что интересно, по словам потенциальных «переселенцев» посмотреть на состояние квартир им не позволяют, предлагают сразу подписать документы на вселение.

Справа от входа в дом ужасает комната "коммуникаций"Фото: БОРЗОВ Денис

- Я сама здесь оказалась из-за трагедии. Полтора месяца назад сгорел мой дом и меня направили сюда. Условия, конечно, не нравятся, но что поделать, - поделилась жительница дома из маневренного фонда Валентина.

Канализация, водоснабжение домаФото: БОРЗОВ Денис

Она сразу же ведет к местной главе дома – Елене Кудиновой. Женщина делает все, что может для того, чтобы поддерживать дом в порядке - пишет запросы в разные инстанции с просьбой помочь, моет полы, затирает плесень, бедной женщине даже самой приходится бороться с «уставшей» канализацией.

Трубы в ванной комнатеФото: БОРЗОВ Денис

- Трещины уже расползлись по всем сторонам дома, под лестницей провалился пол, там обитают бомжи, когда на улице холодно. Дверь в подъезд давно не работает, а за домом, кроме жильцов, никто не следит, только подселяют «новичков», - жалуется Елена Кудинова.

У женщины в квартире едва теплые трубы, еще пока течет горячая вода, но тонкой струйкой. Крыша протекает уже не первый год. В самом доме стоит неприятный запах плесени, в квартирах он только усиливается.

Плесень в квартирахФото: БОРЗОВ Денис

- В настоящее время в Барнауле свободными и технически пригодными для жилья являются всего два помещения маневренного фонда: это дома по адресам Карагандинская, 1 и улице Полярной, 34 корпус 3, На Карагандинской тоже здание очень старое и в плохом состоянии. А на улице Полярной находится общежитие с небольшими помещениями, свободно из которых только одно. Но жителям дома предлагают переселиться именно в помещения по адресу 1-я Западная, 44. Здание примерно одного возраста с домом, в котором люди живут сейчас. Одна из трещин очень серьезная, на ней стоят контрольные маячки. Сейчас комитет по ЖКХ пытается в принудительном порядке через суд выселить две семьи в этот дом. Первое заседание состоится 13 ноября, - рассказал глава отделения «Гражданского патруля» в Алтайском крае Игорь Берг.

Провалившийся полФото: БОРЗОВ Денис

Нормальный дом – далеко за городом

Второй вариант для расселения жильцов аварийного дома - квартира в поселке Центральный на ул. Целинная,6. Находится он далеко за Южным, проезжая село Лебяжье, в Ягодном. Там многоквартирный дом выглядит неплохо, это компенсирует расположение здания, но интересные подробности вновь открываются после тщательного осмотра.

Фото: Игорь Берг

- Дом здесь тоже очень старый, жильцы признаются, что у них тоже течет крыша. Внутри квартиры неплохо, но ехать очень далеко – на 109 автобусе по двойному тарифу. Я ехал на 59 с Малаховского кольца около часа, - рассказывает общественник Игорь Берг.

Следить за состоянием маневренного фонда должна администрация города, но так выходит, что дома из этого списка – на ладан дышат. Часть из них и вовсе находится в аварийном состоянии и тоже подлежит расселению. Но куда – непонятно.

Фото: Игорь Берг

Что в итоге станет с семьями из разваливающихся аварийных домов, станет известно после судебных заседаний. «Комсомолка» следит за развитием событий.