Мать барнаульской школьницы пожаловалась на бездействие учителя, не вызвавшего «скорую»

24 Февр. 2020 2020-02-24T12:41:09+03:00

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Жительница Барнаула в соцсетях пожаловалась на школу, в которой не вызвали ребенку «скорую помощь». Девочке потребовалась серьезная операция.

Как сообщила мама школьницы Галина в паблике «Инцидент Барнаул», 19 февраля около 17:00 ученик, бежав по лестницу, толкнул её дочь. Девочка упала и ударила голову.

По словам женщины, медика в это время в школе не было, а учитель не знал, как позвонить медикам.

- Позвонили мне, и я приехала с работы. Дочь находилась в плохом состоянии. Я сама вызвала скорую, так как учитель не знал номер. Буквально через несколько минут она у меня на руках потеряла сознание. Дочь отвезли в городскую больницу №1, где экстренно прооперировали. Ребенку сделали трепанацию черепа, - рассказала Галина.

«Комсомолка» возьмет комментарий в школе в рабочий день, 25 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU