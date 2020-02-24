Мать барнаульской школьницы пожаловалась на бездействие учителя, не вызвавшего «скорую»
Жительница Барнаула в соцсетях пожаловалась на школу, в которой не вызвали ребенку «скорую помощь». Девочке потребовалась серьезная операция.
Как сообщила мама школьницы Галина в паблике «Инцидент Барнаул», 19 февраля около 17:00 ученик, бежав по лестницу, толкнул её дочь. Девочка упала и ударила голову.
По словам женщины, медика в это время в школе не было, а учитель не знал, как позвонить медикам.
- Позвонили мне, и я приехала с работы. Дочь находилась в плохом состоянии. Я сама вызвала скорую, так как учитель не знал номер. Буквально через несколько минут она у меня на руках потеряла сознание. Дочь отвезли в городскую больницу №1, где экстренно прооперировали. Ребенку сделали трепанацию черепа, - рассказала Галина.
«Комсомолка» возьмет комментарий в школе в рабочий день, 25 февраля.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В барнаульской школе бабушка пыталась задушить ребенка
Мальчик был отмщен за обиды, которые нанес внуку (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU