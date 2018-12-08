В барнаульской школе бабушка пыталась задушить ребенка

30 ноября в барнаульской школе №133 пытались задушить ребенка, об этом написали в паблике «Инцидент Барнаул». Факт обращения в полицию подтвердили в УМВД по краю.

В страшном процессе участвовало как минимум трое взрослых людей: бабушка, женщина и мужчина, утверждает источник интернет-сообщества. По его словам, бабушка зажала в углу школьной раздевалки мальчика 10 лет и пыталась его придушить чем-то похожим на ручку от кожаной сумки. В этот момент двое других взрослых стояли «на стреме».

Причиной столь непедагогического поступка в стенах учебного заведения, предположительно, стал какой-то нехороший поступок со стороны десятилетки. В публикации паблика дается намек на то, что мальчик обидел внука (или внучку) той самой бабушки, а двое взрослых, которые стояли на входе и никого не пускали в раздевалку, являются родителями обиженного ранее ребенка.

К счастью, придушенный мальчик отделался испугом и небольшими телесными повреждениями. На его крики сбежались сотрудники и ученики школы, ребенка вызволили из лап душегубов и вызвали полицию. В пресс-службе краевой полиции сообщили «КП», что заявления в полицию поступили от родителей с обеих сторон. По факту обращения проводится проверка, на основании которой примут процессуальное решение – возбудить уголовное дело, передать для дальнейшего расследования по подследственности или вынести отказ в возбуждении уголовного дела.

Судя по документу, мальчик получил серьезные травмыФото: Анна АДАМАЙТЕС

А в это время…

Паблик опубликовал копию документа, который демонстрирует, какие телесные повреждения нанесены были 10-летнему мальчику. Судя по записи, это тупая травма передней поверхности шеи в следствии удушения.

В бумаге написано, что ребенка отвезли в городскую больницу №7 30 ноября. Мальчик жаловался на осиплость и затрудненное дыхание. В справке даже коротко описывается процесс удушения и место – четко видно, что это школа №133 Барнаула. Полицию вызвал сам директор учебного заведения.

Кстати

Источник «Инцидента» также сообщил, что в этой школе давно дела с дисциплиной не в порядке. Причем не только среди учеников, но и внутри педагогического состава тоже. Учителя увольняются из учебного заведения пачками, а школьники творят беспредел.

- Ученики старших классов угрожают учителям, а ученики младших классов избивают толпой своих одноклассников, - сообщил он.

Напомним, ранее мы писали о травле учащегося 101 барнаульского лицея. Здесь над мальчиком, по словам его матери, системно издевались ученики младших классов, а педагогический состав упорно закрывал на это глаза.