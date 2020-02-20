Безработная женщина сняла с чужой карты более 100 тысяч рублей

20 Февр. 2020 2020-02-20T06:31:40+03:00

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Жительницу Петропавловского района Алтайского края подозревают в краже денег с чужой банковской карты.

Пострадавшая – уроженка соседнего региона заметила, что с ее карты пропали 128 тысяч рублей.

- Пенсионерка вспомнила, что к ее «пластику» подключена услуга «мобильный банк». А сим-карту, на номер которой приходят оповещения, она утеряла, когда еще проживала в Бийске, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

Заявление в отдел полиции «Восточный» отнесла ее родственница.

Как выяснилось, к краже может быть причастна 28-летняя безработная селянка. Ее задержали и взяли под подписку о невыезде. По факту пропажи денег возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU